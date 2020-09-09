09.09.2020 (18:57)

Учения танковой армии ЗВО прошли в Московской и Нижегородской областях в преддверии своего профессионального праздника

В Московской и Нижегородской областях на полигонах «Головеньки» и «Мулино» прошли масштабные учения танковой армии Западного военного округа в преддверии своего профессионального праздника – Дня танкиста.

В ходе учений военнослужащие провели боевые стрельбы из всего вооружения танков Т-80 и Т-72Б3. Экипажи выполнили стрельбы штатными снарядами в сложных условиях, когда по вводным было сокращено время показа мишеней, изменен порядок их появления. Кроме того, танкисты отработали элементы фланговой стрельбы, стрельбы с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.

Также в ходе учения танкисты выполнили один из самых сложных элементов боевой подготовки – подводному вождению танков. Военнослужащие преодолели водную преграду шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров, отработали действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной. В условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам, осуществляли управление танков по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Мотострелки блокировали и уничтожили крупное условное незаконное вооруженное формирование, планировавшее осуществить диверсии. При выполнении огневых задач военнослужащие поразили мишени, имитирующие живую силу, легкобронированную технику, минометные и пулеметные огневые позиции.

Всего в учениях было задействовано свыше 700 военнослужащих и порядка 300 единиц вооружения военной и специальной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Учения, приуроченные к профессиональному празднику Дня танкиста, проводились под руководством командующего танковой армии генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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