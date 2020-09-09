09.09.2020 (18:32)

В Таджикистане российские военнослужащие поздравили местных жителей с Днем независимости республики

В Душанбе российские военнослужащие 201-й военной базы поздравили местных жителей с Днем государственной независимости Республики Таджикистан.

На территорию Душанбинского военного городка, где состоялось мероприятие, были приглашены ветераны российского соединения, войны и труда, воины-интернационалисты республики. Военнослужащие под гимны Российской Федерации и Таджикистана подняли государственные флаги двух стран. Музыкальное сопровождение торжества обеспечил российский военный оркестр.

«Дорогие таджикистанцы, от имени всех военнослужащих Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной 201-й военной базы поздравляю вас с национальным праздником — Днем государственной независимости Республики Таджикистан. Главы наших государств не раз подчеркивали, что российско-таджикистанские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, стоящие плечом к плечу с таджикскими коллегами на страже безопасности южных рубежей Содружества Независимых Государств, уверены, что наши народы будут и впредь всемирно укреплять союзничество и стратегическое партнерство между Россией и Таджикистаном на благо наших народов, в интересах стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. От имени личного состава мотострелкового соединения и от себя лично желаю вам мирного неба и семейного счастья. Пусть в каждом доме дружелюбного таджикского народа царят радость, благополучие и достаток», — сказал временно исполняющий обязанности командира военной базы полковник Евгений Охрименко.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице