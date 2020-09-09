09.09.2020 (18:11)

Помощники командиров воинских частей ЗВО пройдут подготовку в Духовно-просветительском центре при Главном храме ВС РФ

Помощники командиров воинских частей Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Белгородской, Смоленской и Калининградской областях, пройдут обучение в Духовно-просветительском центре при Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.

Курсы рассчитаны на два месяца и в общей сложности состоят из 400 часов. В центре будут читать лекции на самые разные темы такие, как «Военная культура» или «Религиозный фактор и безопасность России».

Первые четыре священнослужителя от ЗВО уже прибыли в центр и приступили к обучению. Подготовка позволит им лучше узнать специфику службы военнослужащих в различных воинских частях, эффективно проводить работу в войсках, на полигонах в ходе учений и т.д.

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