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09.09.2020 (18:08)

Тренировка по стрельбе и управлению огнём артиллерии армейского корпуса Балтийского флота прошла в Калининградской области

На полигоне Правдинский с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Балтийского флота состоялась тренировка по стрельбе и управлению огнём.

Условного противника поразили расчёты 152-мм пушек «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Акация». Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров и разведке целей.

При проведении тренировки военнослужащие использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.

Также для эффективного применения артиллерии, обнаружению целей и корректировке огня в ходе занятий применялись беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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