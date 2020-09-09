09.09.2020 (17:03)

Инженерно-штурмовые подразделения ЦВО уничтожили укрепленные районы условных боевиков на учении в Башкирии

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Башкирии уничтожили укрепленные районы условных боевиков.

По замыслу практических действий, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» провели воздушную разведку и обнаружили долговременные огневые точки условного противника на пути продвижения войск. По решению командования вперед выдвинулись инженерно-штурмовые подразделения, которые плотным огнем подавили условных боевиков и провели захват укрепленных зданий под прикрытием бронетранспортеров БТР-80.

Кроме того, военнослужащие провели поиск и уничтожение взрывоопасных предметов на маршруте движения колонн с применением собак, миноискателей ИМП-С2 и ИНВУ-3М «Коршун». Задачи по разминированию инженеры выполняли в комплектах разминирования ОВР-3Ш. Также были отработаны вопросы по прокладке дорог на пересеченной местности с при помощи инженерных машин разграждения ИМР-2.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

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