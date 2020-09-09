09.09.2020 (17:00)

Специалисты войск РХБ защиты установили дымовую завесу над крупным железнодорожным узлом в ходе учения под Саратовом

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с помощью аэрозольной завесы скрыли крупный железнодорожный узел от ударов авиации условного противника на учении в Саратовской области.

По замыслу мероприятия, командование группировкой войск получило донесение, что противник готовит авиаудар в районе стратегического объекта, где формируются воинские эшелоны. Основной задачей аэрозольных подразделений была защита главного распределительного железнодорожного пункта. Военнослужащие применили современные термодымовые машины ТДА-3 и создали одну основную и две ложные аэрозольные завесы общей площадью около 4 кв. км. Благодаря этому объект около 50 минут оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет противника.

В практических действиях учения приняли участие свыше 700 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц техники. Специалисты РХБ защиты также отработали нормативы по дезинфекции объектов и военной техники после условного авиаудара противника.



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