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09.09.2020 (16:29)

Истребители МиГ-31БМ Центрального военного округа выполнили боевые пуски ракет в стратосфере на учении в Забайкалье

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) в рамках летно-тактического учения выполнили боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» и уничтожили в стратосфере цель, имитирующую сверхзвуковую ракету.

Пять самолетов МиГ-31БМ для обнаружения ракеты-мишени создали единое радиолокационное поле с помощью бортовой станции «Заслон-М». На высоте около 15 километров и скорости 1750 километров в час, которая в полтора раза превышала скорость звука, обнаружили цель, выполнили пуски и уничтожили управляемыми авиационными ракетами мишень «Армавир».

Ранее пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ ЦВО совершили перелет из Красноярского края на оперативный аэродром Черемушки в Забайкальский край для выполнения боевых стрельб в рамках летно-тактического учения.

В учении задействовано пять Ми-31БМ истребительного авиационного полка ЦВО, 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управлениями полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Истребительная авиация
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