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09.09.2020 (16:25)

Под Оренбургом танкисты ЦВО учились уничтожать противника на предельных дальностях

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа на тактическом учении в Оренбургской области уничтожили условного противника на предельных дальностях стрельбы из вооружения танков Т-72Б3.

Для обнаружения целей были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые передавали координаты и результаты поражения на командный пункт. Живая сила и огневые точки «противника» поражались на дальностях до 7 тыс. метров огнем из 125-мм пушки танков Т-72Б3.

Для этого боевая машина занимала закрытую огневую позицию, экипаж вводил данные в прицел и сосредоточенным огнем нескольких танков уничтожал цели с помощью осколочно-фугасных снарядов с дистанционным подрывом. Кроме того, танкисты отработали вопросы ведения огня по внеплановым целям с неподготовленных огневых позиций.

В практических действиях было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 30 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Центральный военный округ
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