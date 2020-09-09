09.09.2020 (16:25)
Под Оренбургом танкисты ЦВО учились уничтожать противника на предельных дальностях
Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа на тактическом учении в Оренбургской области уничтожили условного противника на предельных дальностях стрельбы из вооружения танков Т-72Б3.
Для обнаружения целей были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые передавали координаты и результаты поражения на командный пункт. Живая сила и огневые точки «противника» поражались на дальностях до 7 тыс. метров огнем из 125-мм пушки танков Т-72Б3.
Для этого боевая машина занимала закрытую огневую позицию, экипаж вводил данные в прицел и сосредоточенным огнем нескольких танков уничтожал цели с помощью осколочно-фугасных снарядов с дистанционным подрывом. Кроме того, танкисты отработали вопросы ведения огня по внеплановым целям с неподготовленных огневых позиций.
В практических действиях было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 30 единиц боевой и специальной техники.