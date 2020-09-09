09.09.2020 (16:11)

Штурмовые группы морской пехоты Каспийской флотилии в рамках двустороннего учения захватили участок морского побережья в Дагестане

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа и морских сил флотилии в рамках двустороннего тактического учения отработали высадку морского и тактического воздушного десанта на необорудованный участок морского побережья на полигоне Зеленоморск в Дагестане.

После высадки из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» подразделения морской пехоты провели инженерную разведку и разминирование береговой полосы для обеспечения высадки основных сил морского десанта.

С помощью быстроходных лодок военные моряки десантировали группы разграждения инженерных подразделений Каспийской флотилии, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения боевой техники с моря.

В двустороннем тактическом учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано 10 вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, в том числе ударные вертолеты Ми-35, а также 10 кораблей и катеров Каспийской флотилии.

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