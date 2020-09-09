09.09.2020 (16:00)

Песни в исполнении артистов ЦДАР прозвучат на архипелаге Новая Земля

Сегодня в рамках рабочей поездки заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Андрея Картаполова артисты Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе выступят перед военнослужащими на архипелаге Новая Земля.

В творческую бригаду, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, вошли солисты группы под руководством Ксении Беловой. Для военнослужащих Новоземельского гарнизона и членов их семей артисты центрального военного учреждения культуры выступят с двумя концертами — 9 и 10 сентября.

Часовую концертную программу составят песни разных жанров. В числе произведений патриотического и гражданского звучания — композиции «Армия России» (слова и музыка Н. Петрова), «За веру и силу» (из репертуара А. Хворостяна), «Мы — люди мира» (слова И. Титовой, музыка В. Яковенко), которые группа исполнит полным составом. Прикоснуться к классике поможет дуэт Марии Гаврилюк и Дениса Володина, в чьем исполнении прозвучит отрывок из оперы «Сильва» «Счастьем этот день отмечен». Русской народной песней «За рекой зарево» порадуют Ксения Белова и Наталья Плешнева.

Также зрители услышат эстрадные песни и композиции современного, молодежного характера. В заключение программы в исполнении артистов ЦДРА прозвучит песня из репертуара Александра Маршала «Твой выбор» (слова Д. Минаева, музыка А. Жомова).

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