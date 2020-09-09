09.09.2020 (15:50)

Артисты ЦДРА выступят с концертами в рамках рабочей поездки Общественного совета при Минобороны России

В ходе выездных мероприятий Общественного совета при Минобороны России, которые пройдут с 8 по 15 сентября в воинских частях и на кораблях Центрального и Восточных военных округов, с концертами выступят представители Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе.

За неделю участники Общественного совета посетят Иркутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Читу и Екатеринбург. В каждом гарнизоне планируются встречи с руководителями администраций регионов, командованием воинских частей и семьями военнослужащих, в том числе многодетными.

Также делегация Общественного совета планирует посетить Екатеринбургское суворовское военное училище, парк «Патриот» в Сахалинской области, проконтролировать ход строительства жилого дома для военнослужащих в Вилючинске Камчатского края. При каждом посещении артисты ЦДРА выступят с концертной программой.

В культурной программе поездки примут участие начальник группы культурно-художественной работы отдела культуры, поэт и композитор Ян Березкин и солистка группы концертно-художественной работы отдела организации концертных программ, известная певица Ирина Сурина. В их исполнении прозвучат как авторские композиции, так и популярные шлягеры.

Известно, что такие мероприятия, которые проводят члены Общественного совета, обеспечивают эффективную обратную связь между обществом и Вооруженными Силами, помогают более явственно оценить успехи людей в погонах и увидеть их проблемы, как говорится, незамыленным взглядом. А концертная составляющая таких выездов — это дополнительная возможность протестировать современное состояние военной культуры, ее актуальность и востребованность на местах, непосредственно в воинских частях и гарнизонах.

В состав Общественного совета при Минобороны России входят общественные деятели, знаменитые ученые, артисты, музыканты, спортсмены, писатели, журналисты, представители ветеранских организаций. Среди его членов Василий Лановой, Виктор Садовничий, Лев Лещенко, Лео Бокерия, Олег Добродеев, Игорь Бутман, Светлана Хоркина, Олег Газманов и другие известные и выдающиеся люди.

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