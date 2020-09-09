09.09.2020 (15:32)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор со снайперами разведывательных подразделений

На полигоне Дубровичи в Рязанской области завершился учебно-методический сбор со снайперами разведывательных подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В рамках сбора разведчики прошли курс по основам снайперской подготовки в полевых условиях, порядку применения штатного специального оружия, умению подбирать и готовить экипировку и снаряжение с учетом маскирующих признаков местности, а также применению специальных средств разведки.

Также участники мероприятия обменялись опытом в выверке оптического, механического и ночного прицелов с учетом поправок на температурный режим и атмосферное давление, выборе позиций и маскировке с использованием подручных средств.

В ходе сбора на специализированном мишенном поле с военнослужащими было проведено более 20 часов полевых занятий, в том числе около трети из них в ночное время суток, включавших в себя упражнения по правилам прицеливания, выбору целей, маскировке, характерной к условиям местности и огневых позиций.

На занятиях снайперы соединения применяли снайперские винтовки Драгунова СВД-С и ВСС «Винторез».

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