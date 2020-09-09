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09.09.2020 (15:23)

Российские артиллеристы на учении в Таджикистане «уничтожили» караван с оружием

Российские военнослужащие вместе с расчетами беспилотной авиации 201-й военной базы в Таджикистане уничтожили караван с оружием условных боевиков в ходе двустороннего тактического учения.

Разведывательная группа с помощью комплекса беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» обнаружила караван условного противника, скрытно передвигающийся по горному хребту и перевозивший оружие и боеприпасы. Заняв огневые позиции, минометные расчеты заградительным огнем из 120-мм минометных комплексов «Сани» остановили продвижение колонны автомобилей, поразив цели условного противника на обратной стороне горного хребта, на удалении до 7 тыс. метров. Мотострелковые подразделения из вооружения БТР-82А уничтожили разрозненные силы незаконного вооруженного формирования.

Также при проведении учений минометными расчетами были отработаны вопросы по занятию и смене огневой позиции, оперативному расчёту координат, нанесению поражения по внеплановым и плановым целям. Всего в однодневном учении, которое состоялось на горном полигоне Самбули, приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано 50 единиц вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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