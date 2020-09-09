09.09.2020 (15:00)

Главнокомандующий ВМФ России утвердил Положение об открытом Всероссийском фотоконкурсе «Маяки России»

Стартовал открытый Всероссийский конкурс фотографий «Маяки России-2020». Положение о проведении конкурса утверждено главнокомандующим Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмиралом Николаем Евменовым.

Организатором фотоконкурса является Министерство обороны Российской Федерации в лице главнокомандующего ВМФ. Соорганизатором выступает Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Цели конкурса — привлечение внимания к истории развития маячного дела в России, воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию родного края и необходимости их сохранения, воспитание патриотизма через искусство фотографии, выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре художественной и документальной фотографии.

В конкурсе могут принять участие граждане России вне зависимости от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе и непрофессиональные фотографы (интересы несовершеннолетних участников конкурса представляют их законные представители).

Конкурс проводится в три этапа:

- первый этап (прием работ) с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 2021 г.;

- второй этап (предварительный отбор) со 2 августа по 10 сентября 2021 г.;

- третий этап (финал конкурса) с 11 по 24 сентября 2021 г.

Работы представляются на конкурс в номинации:

- «Святыни морей», показывающие маяки России и/или раскрывающие исторические аспекты создания Маячной службы России;

- «Смотрители маяков», показывающие работу и быт маячников.

Выбор номинации, в которой участвует представленная на конкурс фотография, осуществляет участник конкурса, при этом работа должна соответствовать теме номинации. Положение о проведении конкурса опубликовано на сайте Минобороны России и Русского географического общества.



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