09.09.2020 (14:57)
С подразделениями беспилотной авиации армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по ведению разведки
С расчётами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) из состава армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по развёртыванию постов разведки в позиционном районе.
В рамках мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений беспилотной авиации совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили БЛА «Орлан» и провели разведку местности.
Расчёты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника.
В тренировке приняли участие несколько расчётов, необходимым условием выполнения задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время на одной заправке топливного бака БЛА.
Все расчёты комплексов с БЛА армейского корпуса Балтийского флота показали свой профессионализм и уложились в нормативные сроки.