09.09.2020 (14:57)

С подразделениями беспилотной авиации армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по ведению разведки

С расчётами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) из состава армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по развёртыванию постов разведки в позиционном районе.

В рамках мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений беспилотной авиации совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили БЛА «Орлан» и провели разведку местности.

Расчёты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника.

В тренировке приняли участие несколько расчётов, необходимым условием выполнения задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время на одной заправке топливного бака БЛА.

Все расчёты комплексов с БЛА армейского корпуса Балтийского флота показали свой профессионализм и уложились в нормативные сроки.

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