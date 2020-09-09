09.09.2020 (14:00)

Делегация Общественного совета при Минобороны России посетила Иркутское ракетное соединение РВСН

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН — Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс».

Члены Общественного совета провели встречу с командованием, военнослужащими и ветеранами дивизии, ознакомились с бытом личного состава и организацией службы. По окончании встречи они вручили ценные подарки военнослужащим соединения.

«Общественники» интересовались условиями жизни и службы военнослужащих, поддержкой юнармейского движения и организацией призыва.

Рабочая группа посетила командный пункт соединения и стала свидетелем подготовки и тренировки расчётов дежурных смен. Члены совета ознакомились с организацией охраны и обороны объектов стратегических ракетчиков.

Кроме того, личный состав дивизии продемонстрировал элементы охраны и обороны ракетного комплекса при выходе на маршруты боевого патрулирования.

Представителям делегации была представлена современная военная и специальная техника, входящая в состав стартовой батареи ПГРК «Ярс».

Также члены общественного совета приняли участие в работе «круглого стола», посвящённого военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Для военнослужащих и членов их семей состоялся концерт с участием рабочей группы Общественного совета и местных творческих коллективов в детской школе искусств.

Деятельность Общественного совета в воинских частях РВСН направлена на изучение условий службы военнослужащих, особенностей несения боевого дежурства, наиболее значимых социальных вопросов и носит плановый характер.



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