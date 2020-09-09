09.09.2020 (14:18)

Армейские байдарочники и каноисты стали победителями и призерами чемпионата России и всероссийских соревнований в Казани

В Казани завершились чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, принесшие армейским спортсменам 31 награду разного достоинства, в том числе в составе команд 13 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых.

Иван Штыль показал лучший результат среди мужчин в состязаниях каноэ-одиночек на дистанции 200 м на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Армеец обошел Павла Белова и Данилу Карпова.

В соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 м лучшими среди мужчин стали Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко, обошедшие Максима Молочкова и Никиту Баранникова, а также Алексея Бондарева и Евгения Аверьянова.

В состязании на байдарках-двойках на дистанции 1000 м на всероссийских соревнованиях равных не было Александру Сергееву и Владимиру Попову. Вторыми в данном виде программы стали Василий Погребан и Игорь Калашников. Замкнули тройку лидеров Евгений Антонов и Александр Шипанов.

В соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 м вторыми стали рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Сергей Немов и рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Матвей Жуков, уступившие лишь Алексею Буровцу и Олегу Шуринкину. «Бронзу» на свой счет записали Сергей Неловко и Роман Ерлинеков.

Роман Аношкин и рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Дмитрий Буянов показали второй результат в состязании байдарок-четверок на дистанции 1000 м. Третье место заняла четверка, в которой выступил Кирилл Ляпунов.

На чемпионате России в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 м лучшими среди женщин стали Анастасия Панченко и Вера Собетова. Кира Степанова, выступающая с Владиславой Шевчук, стала второй. Третий результат продемонстрировали Анастасия Кандаурова и Виктория Адельшинова.

Также Кира Степанова в составе команды стала второй в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 200 м. Лучшей среди мужчин на аналогичной дистанции стала команда, в которой выступил Олег Гусев.

Лучший результат среди каноэ-четверок на дистанции 200 м показала команда, в составе которой выступили представители Центрального спортивного клуба Армии Иван Штыль и Сергей Немов.

В соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м третий результат продемонстрировала команда Ивана Кузнецова.

Анастасия Панченко стала также лучшей в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 м. В аналогичной дисциплине среди мужчин лучшими стала команда армейцев Олега Гусева и Александра Сергеева. Четверка, в составе которой выступили Роман Аношкин и Кирилл Ляпунов, заняла второе место.

Кроме того, Роман Аношкин, выступая в одной команде с рядовым спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Дмитрием Буяновым, первенствовал в состязаниях байдарок-четверок на дистанции 10 000 м, обогнав четверку Олега Гусева, завоевавшего «серебро».

Павел Петров, выступая с Виктором Петровым, стал серебряным призером чемпионата России среди каноэ-двоек на дистанции 10 000 м. Двойка армейского каноиста уступила лишь Олегу Шуринкину и Алексею Бовдурцу. «Бронзу» взяли Ярослав Гладких и Дмитрий Бирюков.

Хорошие результаты показали наши спортсмены и в эстафетах. Так, байдарочник Олег Гусев первенствовал в мужской эстафете 4х200 м. В женской эстафете 4х200 м третьей стала Кира Степанова. Армейские каноисты Иван Штыль, Матвей Жуков и Сергей Немов стали вторыми в мужской эстафете 4х200 м. Команда победителя Первенства мира Артема Проня и Павла Петрова показала третий результат.

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