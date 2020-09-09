09.09.2020 (14:15)

На базе Спортивного центра ЦСКА в Балашихе выявили победителей чемпионата России по пэйнтболу среди женских команд

На базе Спортивного центра Центрального спортивного клуба Армии по военно-прикладным видам спорта в Балашихе завершились соревнования чемпионата России по пэйнтболу среди женских команд, а также этапы Всероссийских соревнований – российской Х-болл пейнтбольной лиги в четырех дивизионах и юниорских соревнованиях «Золотой Шар».

Чемпионом России среди женщин стала команда из Перми. Второй результат показали представительницы команды из г. Иваново. Замкнули тройку призеров спортсменки из Воронежской области с.Верхняя Хава. Коллектив из Санкт-Петербурга занял четвёртое место.

В 1-м дивизионе (юноши до 19 лет) турнира «Золотой Шар» победу одержала команда «Файтер» из Перми. Спортсмены из Пензы – «Кемперы» – поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. Третьими в Балашихе стали ребята из «СПБ Юнайтед» (Москва). Коллектив «Ультиматум» из Иваново занял четвёртое место.

Среди участников 2-го дивизиона (юноши до 16 лет) этого же турнира лучшими оказались ярославские спортсмены - «ЯД 2». «Точка Юниор» из Владимира стали вторыми. Третье место заняли представители команды «Сеэп Шот» (Москва). «Русский Манчестер» из Иваново замкнули четвёрку лидеров.

В российской Х-болл пейнтбольной лиге 2020 г. победителями дивизионов 1, 2, 3, 4 стали команды «Гвардианс» (Московская область», «Мираж» (Воронежская область), «Гвардианс Лайт» (Москва), и «ПБС77» (Москва) соответственно.

Всего в соревнованиях приняли участия 54 команды, более 650 игроков – победителей и призеров отборочных соревнований со всех уголков России.

Традиция проведения крупнейших и значимых соревнований в спортивном центре ЦСКА по военно-прикладным видам спорта в Балашихе, ставшей в кратчайшие сроки основной спортивной и тренировочной базой российского пэйнтбола, явилось стимулом для дальнейшего развития спортивной и прикладной составляющих пэйнтбола, как вида спорта и военно-спортивной игры. А также привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом, пропаганде здорового образа жизни. А то, что эти события проходят на территории ЦСКА, несомненно, способствует подготовке допризывной молодежи к службе в армии, повышения престижа ВС РФ и военной службы.

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