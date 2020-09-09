09.09.2020 (12:59)

На Сахалине стартовал международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня»

Сегодня в Южно-Сахалинске начался международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине.

В киноконцертном зале «Октябрь» для гостей и жителей города Южно-Сахалинск выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Помимо этого, ведущий музыкальный коллектив ВС РФ совершит гастрольную поездку по островному региону.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ выступят для зрителей города Долинска.

В городе Поронайск на центральной площади им. Героя Советского Союза

В. В. Пермякова пройдет концерт оркестра имени О. Лундстрема бригады управления общевойсковой армии ВВО (г. Чита), коллектив которого впервые приехал с выступлением на Сахалин.

Военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Хабаровск) выступит на площади им. В.И. Ленина

в посёлке городского типа Тымовское.

Кроме того, для сотрудников МЧС пройдет концерт музыкального коллектива оркестра штаба Тихоокеанского флота (г. Владивосток), а в доме культуры села Некрасовка, выступит военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, который является единственным на территории Сахалинской области.

Ещё в течение четырёх дней, семь военных оркестров будут выступать

в Южно-Сахалинске, а также посетят с концертами десяток районов области.

Фестиваль «Спасская башня» на Сахалине является незабываемым музыкальным событием для всех жителей региона.

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