09.09.2020 (13:42)

Артиллеристы ЗВО впервые применили модернизированные артустановки «Малка» и «Тюльпан» на учении в Тамбовской области

В Тамбовской области военнослужащие артиллерийской бригады большой мощности Западного военного округа завершили проведение тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых впервые применили модернизированные артиллерийские установки «Малка» и «Тюльпан».

Расчеты модернизированных артиллерийских систем «Малка» и «Тюльпан» были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике, выполнив нормативы по преодолению зараженного участка местности, развёртыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

В ходе основного этапа учений расчеты новейших самоходных пушек «Малка» впервые провели практические стрельбы и поразили цели на дальности свыше 10 км. Огонь крупнейших в мире 203-мм пушек и 240-мм минометов «Тюльпан» корректировали расчеты БпЛА «Орлан-10».

В тактическом учении артиллеристов, которое прошло под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа генерал-майора Александра Драговоловского, было задействовано свыше 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.

САУ «Малка» способна производить до трех выстрелов в минуту и предназначена для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. В ходе модернизации орудия получили новую аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы защиты и приборов наблюдения, кроме того, модернизации подверглись коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения

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