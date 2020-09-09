09.09.2020 (13:27)

Этап боевого развертывания проходит в Воронеже в ходе Чемпионата Вооруженных Сил РФ по пожарно-спасательному спорту

Второй Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту продолжается на территории гарнизонной пожарной команды Западного военного округа в Воронежской области.

В соответствии с результатами жеребьёвки первыми на старт каждого этапа выходят представители Воздушно-космических сил, а завершают – военнослужащие Военной академии материально-технического обеспечения.

«Соревнования во второй раз собирают лучших спортсменов - профессионалов пожарного дела от всей Российской армии. Каждый год география конкурса расширяется. В прошлом году первые соревнования принял Ростов-на-Дону. В 2020 году – Воронежский гарнизон ЗВО, в следующем году чемпионат пройдет в одном из восточных регионов страны», - сообщил начальник службы пожарной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Дмитрий Щипанов.

Всего для участия в чемпионате привлечено около 150 спортсменов в составе 14 команд от Южного, Центрального, Восточного военных округов, Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и др.

В ходе соревнования военные пожарные демонстрируют мастерство в преодоление полосы препятствий на скорость с использованием штатных средств для борьбы с огнем, раскладке рукавов, штурме стены при помощи лестниц, тушении открытых очагов возгорания и ловкость во владении средствами пожаротушения. Кроме того, пожарные будут соревноваться в боевом развертывании и других этапах.

В рамках чемпионата военнослужащие узнают новые подходы в специальной практике тушения пожаров, специфику работы пожарных команд в различных видах и родах войск.

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