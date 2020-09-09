09.09.2020 (13:16)

В Курской области экипажи истребителей Миг-29СМТ ЗВО нанесут ракетно-бомбовые удары по позициям условного противника

В Курской области стартовало лётно-тактическое учение экипажей оперативно-тактической авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В течение десяти дней авиационные экипажи истребителей Миг-29СМТ отработают элементы воздушного боя, нанесение ракетно-бомбовых штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты и скопления живой силы «противника».

Штурмовые удары будут выполняться с применением авиационных средств поражения – неуправляемых авиационных ракет класса «воздух-поверхность», управляемых ракет ближнего маневренного боя Р-73, а также 30 мм авиационных пушек ГШ-30-1.

В летно-тактическом учении, которое пройдет под руководством командира смешанной авиационной дивизии полковника Дениса Кульша, будет задействовано более 20 самолетов.

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