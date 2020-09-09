09.09.2020 (13:10)

Танкисты ЦВО впервые покажут в Екатеринбурге «полет» сразу трех танков Т-72Б3М

Одновременный «полет» сразу трех сорокатонных танков Т-72Б3М впервые покажут танкисты Центрального военного округа (ЦВО) на интерактивном празднике «День танкиста на Урале», который состоится 12 сентября на полигоне Свердловский в Екатеринбурге.

По замыслу динамического показа боевых возможностей техники, экипажи модернизированных танков Т-72Б3М выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел в фазе полета из 125-мм пушек. Сегодня на Свердловском состоялась первая репетиция динамического показа, в которых принимают участие наиболее опытные экипажи Т-72Б3М Уральского танкового батальона мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО.

Действия «летающих» танков поддержали многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие как жители, так и гости города.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

Организаторами форума предусмотрена бесплатная доставка жителей и гостей города на полигон Свердловский. Кроме того, для удобства автолюбителей на подъезде к контрольно-пропускному пункту полигона планируется развернуть перехватывающие парковки, откуда гостей праздника до полигона будут доставлять автобусами.

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