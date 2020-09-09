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09.09.2020 (12:58)

Более 380 военнослужащих в Новосибирской области обеспечены жилыми помещениями в 2020 году

За первое полугодие 2020 года в Новосибирской области жилыми помещениями обеспечены более 380 военнослужащих.

«По состоянию на 9 сентября 2020 года постоянными жилыми помещениями обеспечены 79 военнослужащих, в том числе путем перечисления жилищной субсидии – 78 (в том числе 20 многодетных семей), готовым жильем (квартирой) на основании решения о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно – 1 военнослужащий, ему предоставлена квартира в городе Санкт-Петербург», - отметила начальник 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Зинаида Черных.

Максимальная сумма перечисленной жилищной субсидии 2-м отделом ФГКУ «Центррегионжильё» на семью военнослужащего составила 15 563 897 руб..

Кроме этого, специализированными жилыми помещениями обеспечено 303 военнослужащих и 22 человека гражданского персонала Министерства обороны России. На учет нуждающихся в обеспечении постоянным жильем в 2020 г.  принято 83 военнослужащих.

Работа специалистов 2-м отделом (г. Новосибирск) ФГКУ «Центррегионжильё» проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Жилье
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