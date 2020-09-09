09.09.2020 (12:55)

Военнослужащие ЦВО в ходе учения в Туве окружили и уничтожили условного противника в горах

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Республике Тыва, в рамках тактико-специального учения отработали наступательные маневры, во время которых окружили и уничтожили условного противника в горной местности.

При проведении разведывательных мероприятий военнослужащими подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) был вскрыт замаскированный лагерь условного противника в горном ущелье. Для уничтожения «врага» в труднодоступный район были направлены военнослужащие разведывательных и мотострелковых подразделений на бронеавтомобилях «Тигр» и вьючное-транспортное подразделение горных стрелков на лошадях. Преодолев сложно пересечённый горный рельеф по дорогам и вьючным тропам, военнослужащие окружили условного врага и уничтожили его из гранатометов РПГ-7В и стрелкового оружия.

В учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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