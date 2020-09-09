09.09.2020 (11:51)

Песни про танкистов, фланкировку с казачьими шашками и современную хореографию покажут артисты ЦВО на концерте в честь Дня танкиста в Екатеринбурге

Уникальную концертную программу представят артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для посетителей интерактивного праздника, посвященного Дню танкисту в Екатеринбурге. Об этом сообщил художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ЦВО майор Антон Шолохов.

«Специально ко Дню танкиста коллективом ансамбля песни и пляски ЦВО подготовили особую концертную программу, включающую в себя эстрадные, танцевальные, акробатические и песенные номера. Каждый номер концерта будет посвящен танкистам, их боевым машинам, фронтовому товариществу, храбрости и традициям уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного из рабочих Свердловской, Молотовской и Курганской областей в годы Великой Отечественной войны», - сказал Антон Шолохов.

Он добавил, что на Дне танкиста в Екатеринбурге впервые будет показан вокально-танцевальный номер с фланкировкой настоящими казачьими шашками. «Примечательно, что фактически жонглировать боевым холодным оружием на сцене будут артисты-девушки», - добавил Антон Шолохов.

Помимо концертной программы для посетителей праздника будет организован военный «фудкорт» с традиционной гречневой кашей и чаем.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, которую смогут посетить все желающие.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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