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09.09.2020 (12:03)

Впервые звено штурмовой авиации ЮВО на самолетах совершило посадку на грунтовый аэродром в Волгоградской области

Впервые экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) из Краснодарского края отработали посадку и взлет на незнакомом аэродроме с грунтовым покрытием в Волгоградской области в рамках масштабного учения по управлению авиацией и ПВО.

Летчики при заходе на посадку самостоятельно определяли высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирали точку касания, учитывая вес воздушного судна.

После приема штурмовиков инженерно-технический состав обеспечил их заправку и подготовку к вылету на боевое применение.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов летного тактического учения с объединением ВВС и ПВО ЮВО задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Самолеты , Южный военный округ
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