09.09.2020 (11:39)

В Приэльбрусье захоронили останки красноармейцев, защищавших Кавказ в годы Великой Отечественной войны

Останки шестерых красноармейцев роты лейтенанта Гургена Григорьянца, защищавшей горные перевалы Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны, с почестями перезахоронили военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в самом высокогорном воинском захоронении в Приэльбрусье.

В церемонии приняли участие военнослужащие горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, воспитанники отрядов Юнармии, а также представители администрации Кабардино-Балкарии.

Останки воинов Красной армии поместили в братскую могилу под оружейные залпы. После возложения цветов прошла минута молчания.

Останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий Акции «Вахта памяти».

«Более 120 тысяч красноармейцев отдали свои жизни ради защиты Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Обнаружено и перезахоронено около половины. Мы считаем своим долгом поднять всех Героев и придать их земле. Работа продолжается», - рассказал заместитель командира горного подразделения ЮВО по военно-политической работе капитан Александр Лисин.

Справочно:

В 1942 году подразделение профессиональных горных стрелков дивизии «Эдельвейс» водружает нацистский флаг на самой высокой точке Кавказа и Европы - на горе «Эльбрус» и разбивает лагерь в горной гостинице «Приют одиннадцати».

Мотострелковая рота лейтенанта Гургена Григорьянца получает приказ выбить противника из этих мест. На рассвете 28 сентября 1942 года начался бой, в ходе которого, несмотря на героические усилия и отвагу, овладеть вершиной красноармейцам не удалось. Живыми остались лишь три бойца. Раненый в обе ноги лейтенант Гурген Григорьянц скончался от полученных ран на месте.

Через несколько месяцев наступательных действий советской армии на Северном Кавказе немецко-фашистские захватчики были выбиты с горных перевалов, но обильный снегопад и перемещение ледника долгое время не позволяло перезахоронить останки красноармейцев.

Спустя 70 лет в 2013 году состоялась первая совместная поисковая операция с участием военнослужащих 49-й армии ЮВО и гражданских специалистов поисковых отрядов «Вахта памяти», которая каждый год помогает восстановить историческую справедливость и придать земле всех защитников нашей Родины.

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