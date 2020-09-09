09.09.2020 (11:23)

Ученики начальных классов школ Минобороны России в Армении обеспечены горячим питанием

Российская военная база Южного военного округа (ЮВО) приступила к обеспечению и организации горячего питания школьников подведомственных школ в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах.

В текущем году в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» обе школы в Гюмри и Ереване будут обеспечивать детей военнослужащих ЮВО, учащихся младших классов горячим питанием.

«Рацион современного школьника должен соответствовать его энерготратам, освоение учебных программ требует от него высокой умственной активности. А для этого каждый ученик должен получать полноценное питание. Регулярно учителями проводится опрос среди детей об их предпочтениях в еде, их пожелания учитываются при составлении меню», - рассказал заместитель командира военной базы полковник Сергей Губарев.

Меню столовой состоит из 24-дневного сбалансированного питания. На завтрак – каша, омлет, сырник, запеканка, хлебобулочные изделия и свежие фрукты. В обеденный рацион включаются мясо, рыба, а также зерновые культуры, орехи и овощи. Меню состоит из пищевой продукции, отвечающей требованиям безопасности, и обеспечивает полное покрытие потребности ребенка в энергии, биологических и пищевых веществах необходимых для его нормального роста, физического и интеллектуального развития.

В период с 2018 по 2019 год в школьных столовых был проведен капитальный ремонт. При их проектировании были учтены современные стандарты, в том числе освещение, система вентиляции, отопление, удобная специализированная мебель и производственное оборудование, отвечающие всем санитарным нормам и стандартам образовательных учреждений.

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