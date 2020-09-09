09.09.2020 (11:20)

Разведчики ЮВО и Армении учились уничтожать диверсантов на полигоне Алагяз

Разведчики военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в рамках двустороннего батальонного тактического учения на полигоне Алагяз отразили атаку диверсионной группы условного противника в горно-лесистой местности.

Разведчики выполнили боевые задачи по поиску схронов оружия и командных пунктов условного противника.

Также военнослужащие отработали вопросы маскировки, оказания первой медицинской помощи и ориентирования на местности по карте с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Двустороннее батальонное тактическое учение проводится на полигонах Камхуд и Алагяз под руководством командира военной базы ЮВО полковника Николая Мартынюка и командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна.

В двустороннем батальонном тактическом учении от двух стран России и Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты МиГ-29, Су-30СМ, Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24, БпЛА.

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