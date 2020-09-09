09.09.2020 (11:17)

Под Астраханью танкисты ЮВО при поддержке беспилотника отработали ночную маневренную оборону

На полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках двухстороннего тактического учения танковый батальон мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провел боевую стрельбу во взаимодействии с расчетом современного комплекса беспилотной авиации «Орлан-10».

Расчетами БпЛА осуществлялась разведка сил условного противника. Полученные данные позволили контролировать тактическую обстановку, грамотно распределять силы и средства, а также мгновенно принимать решения.

Данная тактика значительно повысила координацию и маневренные возможности танковых подразделений, а также позволила успешно вести танковый бой днем и ночью.

Ранее около 20 танковых экипажей Т-72Б3 совершили марш в район выполнения задач. В полевых условиях танкисты отработали тактику маневренной обороны с проведением стремительных контратак в ночных условиях.

В двустороннем бригадном тактическом учении принимают участие около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь» и беспилотные летательные аппараты.

В районе розыгрыша боевых действий было установлено более 500 мишеней, имитирующих бронетехнику, легкие огневые средства и живую силу условного противника.

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