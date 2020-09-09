09.09.2020 (11:17)
Под Астраханью танкисты ЮВО при поддержке беспилотника отработали ночную маневренную оборону
На полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках двухстороннего тактического учения танковый батальон мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провел боевую стрельбу во взаимодействии с расчетом современного комплекса беспилотной авиации «Орлан-10».
Расчетами БпЛА осуществлялась разведка сил условного противника. Полученные данные позволили контролировать тактическую обстановку, грамотно распределять силы и средства, а также мгновенно принимать решения.
Данная тактика значительно повысила координацию и маневренные возможности танковых подразделений, а также позволила успешно вести танковый бой днем и ночью.
Ранее около 20 танковых экипажей Т-72Б3 совершили марш в район выполнения задач. В полевых условиях танкисты отработали тактику маневренной обороны с проведением стремительных контратак в ночных условиях.
В двустороннем бригадном тактическом учении принимают участие около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь» и беспилотные летательные аппараты.
В районе розыгрыша боевых действий было установлено более 500 мишеней, имитирующих бронетехнику, легкие огневые средства и живую силу условного противника.