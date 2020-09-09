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09.09.2020 (11:15)

Военнослужащие ЮВО совместно с подразделениями ВС Армении уничтожили условного противника в горах

Батальонная тактическая группа российской военной базы в Армении совместно с подразделениями Вооруженных сил (ВС) Республики Армения в рамках двустороннего батальонного тактического учения уничтожила условного противника в горно-лесистой местности.

На полигоне Алагяз разведывательные группы в ночное время выполнили захват и удержание высот, обеспечив прорыв переднего края обороны основными силами и захват района условного противника.

Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации двух стран оказывали огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям. Мониторинг проведения розыгрышей учения обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В двустороннем батальонном тактическом учении от России и Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты МиГ-29, Су-30СМ, Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 и БпЛА.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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