09.09.2020 (11:12)

В Астраханской области расчеты «Искандеров» соединения ЮВО нанесли удар по объектам условного противника крылатыми ракетами

В Астраханской области расчеты ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», отработали уничтожение критически важных объектов условного противника. В мероприятии было задействовано около 50 единиц техники.

В ходе учения расчеты ОТРК «Искандер» совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, условно зараженных районов и маневрированием в ограниченном пространстве.

В назначенном районе ракетчики развернули комплексы на неподготовленных позициях. Боевые расчеты соединения проверили работоспособность систем ракет, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты целей, расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника учебными (электронными) пусками крылатых ракет.

Кроме того, ракетчики выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и обеспечили маскировку пусковых установок от современных средств разведки противника.

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