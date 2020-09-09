09.09.2020 (11:12)
В Астраханской области расчеты «Искандеров» соединения ЮВО нанесли удар по объектам условного противника крылатыми ракетами
В Астраханской области расчеты ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», отработали уничтожение критически важных объектов условного противника. В мероприятии было задействовано около 50 единиц техники.
В ходе учения расчеты ОТРК «Искандер» совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, условно зараженных районов и маневрированием в ограниченном пространстве.
В назначенном районе ракетчики развернули комплексы на неподготовленных позициях. Боевые расчеты соединения проверили работоспособность систем ракет, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.
Получив координаты целей, расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника учебными (электронными) пусками крылатых ракет.
Кроме того, ракетчики выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и обеспечили маскировку пусковых установок от современных средств разведки противника.