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09.09.2020 (11:09)

В горах Закавказья артиллеристы ЮВО совместно с ВС Южной Осетии учились уничтожать командные пункты противника

Артиллеристы соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и подразделения Вооруженных сил Южной Осетии в составе разведывательно-огневых комплексов уничтожили командные пункты условного противника на горном полигоне Дзарцеми в ходе планового тактического учения.

Артиллеристы российского соединения с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани» наносили огневое поражение по координатам целей, поступавшим от пунктов управления, в составе которых действовали командиры южноосетинских мотострелковых подразделений.

Во время стрельбы координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец». Также было выполнено около 30 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6 км. После каждого залпа артиллерийские расчеты выполняли противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Всего в двустороннем тактическом учении принимают участие более
1 тыс. российских и южноосетинских военнослужащих, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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