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09.09.2020 (11:07)

Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии выполнили боевые стрельбы на морском побережье в Дагестане

Военнослужащие артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) выполнили боевые стрельбы по морским целям на полигоне Турали в Дагестане. В рамках плановых двусторонних тактических учений артиллеристы КФл заняли оборону морского побережья в условиях применения противником оружия массового поражения.

Командиры артиллерийских батарей 122 мм гаубиц Д-30 рассредоточили огневые подразделения и выполнили смену районов их расположения. Личный состав расчётов орудий отработал нормативы по применению средств индивидуальной защиты в зонах заражения. Кроме того, артиллеристы обеспечили инженерное оборудование огневых позиций.

В двустороннем тактическом учении подразделений морской пехоты принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц вооружения и техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские гаубицы Д-30, реактивные установки БМ-21 «Град», минометы 2С12 «Сани».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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