09.09.2020 (11:04)

Зенитчики ЮВО на учении в Астраханской области уничтожили малоразмерные низколетящие воздушные цели

Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в ходе учения отработали задачи по уничтожению малоразмерных низколетящих воздушных целей на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Зенитчики выполнили более 10 нормативов по поиску, обнаружению и уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.

Также боевые расчеты ПВО совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения.

Основной задачей в ходе учения было сократить цикл управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения.

В общей сложности в практической фазе учения было задействовано до 500 военнослужащих и около 25 единиц вооружения и военной техники.

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