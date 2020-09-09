09.09.2020 (10:41)

В Ленинградской области откроют бюст военному связисту Герою Российской Федерации Игорю Шифрину

В Ленинградской области будет увековечена память Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Шифрина.

В деревне Вайялово 12 сентября на территории учебного центра Военной академии связи состоится церемония открытия памятной аллеи и бюста Игоря Шифрина.

Генерал-лейтенант Игорь Шифрин будучи начальником Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи Спецстроя России являлся руководителем программы развертывания систем связи в Чеченской республике в ходе проведения контртеррористической операции. Он лично руководил строительством сети станций спутниковой связи, узлов связи, что позволило полностью обеспечить российские войска надёжной связью при проведении боевых операций. За три года генерал Шифрин 14 раз выезжал в зону ведения боевых действий, неоднократно попадал в тяжелые ситуации, всегда проявлял мужество и самообладание.

15 ноября 2002 года колонна автотехники в которой находился генерал Шифрин попала в засаду боевиков в Грозном. В ходе обстрела Игорь Леонидович получил огнестрельные ранения в грудь, от которых вскоре скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 2002 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, генерал-лейтенанту Игорю Леонидовичу Шифрину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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