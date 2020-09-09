09.09.2020 (10:34)

Инженерный батальон Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе учения оборудовал полевой аэродром

Военнослужащие отдельного инженерного аэродромного батальона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в кратчайшие сроки оборудовали полевой аэродром в рамках тактико-специального учения в Курской области.

В ходе учения военнослужащие совершили марш протяженностью 450 км на штатной технике из Рязанской области в Курскую область. По прибытии на место назначения специалисты с помощью специальной техники приступили к возведению элементов и объектов инфраструктуры полевого аэродрома. Подразделение произвело укатку взлётно-посадочной полосы, готовую принять все типы боевых и транспортных самолётов, стоящих на вооружении ЗВО. Также были оборудованы стоянки авиатехники, оснащённые укрытиями из искусственной обваловки, подготовлены замаскированные площадки для размещения полевого командно-диспетчерского пункта, радиолокационных и метеорологических станций, а также места для обслуживающей автотехники.

Высокое качество оборудованного аэродрома подтвердила посадка транспортного самолета Ан-26.

В ходе учения специалисты инженерных подразделений применили специальную технику и средства механизации: автокраны, дорожные универсальные строительные машины, экскаваторы, поршневые дизельные компрессоры, автономные дизельные сварочные агрегаты.

В рамках мероприятия также были проведены тренировки по отражению диверсионно-разведывательных групп условного противника, ликвидации нештатных ситуаций, оказанию медицинской помощи условно пострадавшим.

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