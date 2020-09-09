09.09.2020 (09:57)

В Минобороны России создана новая структура управления жилищным фондом – ФГАУ «Росжилкомплекс»

В рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом в Минобороны России создана специализированная некоммерческая организация в форме федерального государственного автономного учреждения ФГАУ «Росжилкомплекс».

Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений.

ФГАУ «Росжилкомплекс» будет осуществлять весь спектр работ и услуг по управлению и распоряжению ведомственным жилищным фондом, от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее эти функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями Минобороны России.

Новая структура будет осуществлять контроль за всем жизненным циклом объектов недвижимости, включая проектирование, строительство, содержание и ремонт фондов.

Создание «Росжилкомплекса» также позволит эффективно решать жилищно-коммунальные вопросы. Специалисты будут осуществлять техобслуживание и ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения зданий, включая аварийное и диспетчерское обслуживание, текущий ремонт ведомственных общежитий

и многоквартирных домов, подготовку к сезонной эксплуатации, благоустройство и содержание жилых зон, а также строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.



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