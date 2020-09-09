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09.09.2020 (09:38)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по боксу между подразделениями.

В турнире по боксу, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда», приняли участие около 50 военнослужащих, представлявших различные подразделения ОГРВ ПРРМ.

По регламенту соревнования участники были разделены на 7 весовых категорий. По итогам соревнования победители и призеры в своих весовых категориях заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях по боксу среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт
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