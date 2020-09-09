09.09.2020 (09:35)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с военнослужащими проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).
В ходе обучения военнослужащие поочередно выполняли нормативы по использованию индивидуальных средств защиты в одиночном порядке, а также в составе отделений, взводов, рот и батальона.
Занятие по РХБЗ носило плановый характер, оно прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ с участием около 300 военнослужащих.
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