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09.09.2020 (09:35)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с военнослужащими проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).

В ходе обучения военнослужащие поочередно выполняли нормативы по использованию индивидуальных средств защиты в одиночном порядке, а также в составе отделений, взводов, рот и батальона.

Занятие по РХБЗ носило плановый характер, оно прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ с участием около 300 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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