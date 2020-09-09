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09.09.2020 (08:50)

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» ЧФ провели учение с нанесением ракетного удара по морской цели в Чёрном море

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учение по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

В рамках учения дивизионы БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Затем расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли на сопровождение.

Завершилось учение приведением комплексов к бою и отработке алгоритма действий по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ракетных ударов.

Тренировка по уничтожению морской цели боевыми расчётами пусковых установок была проведена с выполнением электронных ракетных пусков.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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