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09.09.2020 (08:43)

Противолодочная ударная группа кораблей Черноморского флота провела ночную постановку минных заграждений в ходе учения

Отряд кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота провёл учение по постановке минных заграждений в ночное время в морском полигоне боевой подготовки.

Учение прошло в соответствии с проходящим плановым тактическим учением сил НВМБ в акватории Черного моря.

Малый противолодочный корабль «Ейск» в составе противолодочной корабельной ударной группы провёл поиск подводных лодок условного противника, а также осуществил постановку учебных минных заграждений на маршрутах возможных действий сил условного противника вблизи черноморского побережья Краснодарского края

В свою очередь экипажи тральных кораблей НВМБ отрабатывают действия по проделыванию проходов в минных заграждениях с выполнением траления различными типами тралов и выполнением боевого упражнения «расстрел плавающей мины».

Кроме того, в рамках мероприятий боевой подготовки экипажи кораблей выполнят комплекс артиллерийских и зенитных стрельб по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Всего в учении сил Черноморского флота принимают участие около 10 кораблей и судов обеспечения из состава Новороссийской военно-морской базы.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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