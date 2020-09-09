09.09.2020 (05:26)

Танкисты Амурского общевойскового соединения ВВО отработали тактику «танковых качелей» на модернизированных танках Т-80

На общевойсковом полигоне в Еврейской автономной области, в ходе двухстороннего учения, танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали ведение боя недавно поступивших современных танках Т-80.

По замыслу учения условный противник перешел в наступление, имея численное превосходство в бронетехнике. С целью сдержать наступление и ввести командование условного противника в заблуждение, командиры танковых подразделений применили тактику, позволяющую создать видимость большего количества техники и повысить внезапность нанесения ударов.

Тактика «танковых качелей» состоит в том, что каждый танк поочередно выполняет стрельбу из двух или более окопов, связанных скрытым сообщением, не задерживаясь на одной позиции более нескольких секунд. Благодаря современным прицельным комплексам и стабилизации орудия экипажу танка не приходится подолгу задерживаться на месте для наводки орудия, а стрелять практически с ходу. Противотанковые средства противника не успевают среагировать и зачастую стреляют в окоп, откуда танк уже уехал. Заранее предугадать место следующего появления танка сложно. Кроме того, в ходе применения данного тактического приема, создается впечатление, что огонь ведет гораздо большее количество техники, что вводит разведку и командование условного противника в заблуждение.

В ходе тренировки танкисты повысили свои навыки в стрельбе по целям, находящихся на дистанции более двух километров. Все мишени, имитирующие наступающую бронетехнику условного противника, были поражены.

Тактический прием отработан в ходе двустороннего учения, на которое было привлечено более 800 военнослужащих и задействовано около 200 единиц боевой техники.

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