09.09.2020 (05:21)

В Забайкалье начался конкурс «Лучший старшина подразделения (войсковой части)» ВВО

В окружном учебном центре Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, стартовал третий этап конкурса «Лучший старшина подразделения (войсковой части)».

Главная цель конкурса — повышение профессиональной подготовки старшин в вопросах организации и улучшения бытовых условий военнослужащих, а также качественного выполнения своих должностных обязанностей и повышения личного профессионального качества.

На начальной стадии конкурса состоялся строевой смотр, в ходе которого особое внимание было уделено знанию правил ношения военной формы одежды.

В основной части соревнований пройдут: военно-профессиональная эстафета, контрольные занятия по физической подготовке, РХБ защите, а также строевой выучке.

Для проведения инструкторско-методических и показных занятий со старшинами были развернуты учебные точки, на которых будут рассмотрены следующие вопросы: организация и ведения ротного хозяйства, питание военнослужащих, организация и ведение учёта документации, порядок банно-прачечного обслуживания, доведение норм довольствия военнослужащих, выполнение требований противопожарной безопасности, сдача нормативов по физической и огневой подготовке, а также другие важные служебные вопросы старшинского состава.

В конкурсе принимает участие около 100 старшин из соединений и воинских частей ВВО.

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