09.09.2020 (05:06)

Музей Тихоокеанского флота проводит серию выставок, посвященных 75-летию завершения Второй мировой войны

В основном здании музея на улице Светланской работает выставка «Они подарили нам Победу», где представлены документы, личные вещи героев войны, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом и милитаристской Японией.

Также к юбилею обновлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. В неё добавлены материалы, рассказывающие о моряках-тихоокеанцах, которые в период боевых действий выступили с рационализаторскими предложениями по модернизации морского оружия и участвовали в практической реализации таких предложений.

В Доме офицеров Тихоокеанского флота развернута еще одна передвижная выставка «Победный финал Второй мировой войны». В ней собраны порядка 200 исторических документов из фондов Военно-исторического музея Тихоокеанского флота, рассказывающих о завершающем периоде этой войны, планировании и проведении боевых операций, о подвигах моряков ТОФ и Амурской военной флотилии.

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