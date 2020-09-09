09.09.2020 (05:00)

Разведчики ВВО в ходе учения уничтожили переправу условного противника в Забайкальском крае

В Забайкальском крае в рамках полевого выхода состоялось тактико-специальное учение по проведению диверсий с военнослужащими подразделения разведки мотострелкового соединения Восточного военного округа.

В ходе практической части учения военнослужащие совершили скрытный марш-бросок в район предполагаемой переправы условного противника через водную преграду.

Далее разведчики организовали ведение визуального наблюдения за переправой и подходов к ней, выполнили ее скрытное минирование.

В завершение учения военнослужащие осуществили условный подрыв опор моста и отработали оперативный отход к точке сбора.

Подобные учения, проводимые по различным сценариям, направлены на совершенствование профессионального уровня подготовки разведчиков при действиях в различных условиях тактической обстановки.

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