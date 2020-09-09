09.09.2020 (04:56)

Расчеты гаубиц «Мста-Б» ВВО уничтожили заглубленные командные пункты противника в Забайкалье

Расчеты артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе полевых занятий, уничтожили заглубленные командные пункты и инженерные сооружения условного противника огнем из 152-мм гаубиц «Мста-Б» на полигоне «Цугол».

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные полевые объекты и крупное скопление живой силы «противника» на удалении более 10 км и передали на командный пункт координаты целей.

Для массированного огневого поражения заглубленных командных пунктов и складов с боеприпасами, артиллеристы выполнили залповый огонь в составе нескольких гаубичных батарей.

Для уничтожения подвижных целей были осуществлены одиночные стрельбы прямой наводкой на расстоянии в 2,5 тысячи метров.

Командованием части, в ходе занятий были оценены навыки командиров подразделений по управлению огнем, инженерному обеспечению и РХБ защите.

В отработке учебно-боевых задач принимали участие около 200 военнослужащих и задействовано свыше 50 единиц вооружения и специальной техники.

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