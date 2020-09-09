09.09.2020 (04:52)

В ходе учения подразделения РЭБ ВВО подавили средства навигации и радиосвязи условного противника

С подразделениями радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, проводится тактико-специальное учение.

На мероприятие привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», автоматизированные станции помех «Житель», многофункциональные комплексы «Лесочек».

В ходе учения отрабатываются задачи подавления средств радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника. В частности, расчеты мобильных станций РЭБ осуществляют искажение навигационного поля, создаваемого новейшими системами определения местоположения высокоточного оружия условного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.

При помощи автоматизированной станции помех «Житель» экипажи учатся подавлять навигационные системы беспилотной авиации условного противника.

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