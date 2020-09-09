Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.09.2020 (04:52)

В ходе учения подразделения РЭБ ВВО подавили средства навигации и радиосвязи условного противника

С подразделениями радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, проводится тактико-специальное учение.

На мероприятие привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», автоматизированные станции помех «Житель», многофункциональные комплексы «Лесочек».

В ходе учения отрабатываются задачи подавления средств радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника. В частности, расчеты мобильных станций РЭБ  осуществляют искажение навигационного поля, создаваемого новейшими системами определения местоположения высокоточного оружия условного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.

При помощи автоматизированной станции помех «Житель» экипажи учатся подавлять навигационные системы беспилотной авиации условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные связисты ВВО создали высокоскоростную линию связи на новейших радиорелейных станциях нового поколения в Приамурье
Комплекс РЭБ «Палантин» применили на учениях ВВО в Забайкалье
Участники международного конкурса «Суворовский натиск» убыли на родину
В Чите прошла выставка вооружения и военной техники

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false