09.09.2020 (04:46)

Военные связисты ВВО создали высокоскоростную линию связи на новейших радиорелейных станциях нового поколения в Приамурье

В ходе проведения двухстороннего тактического учения на полигоне «Трехречье», расположенного в Амурской области, военнослужащие соединения связи организовали высокоскоростную защищенную линию связи. Благодаря высоким техническим характеристикам автоматизированных радиорелейной станций нового поколения, появилась возможность обеспечения защищенной телефонной и видеосвязью всех командных пунктов, участвующих в учении.

Обеспечение связью подчиненных узлов связи производилось благодаря возможности отбора каналов связи от организованного высокоскоростного потока и передачи его с помощью сопряженных с новейшими станциями оборудования предыдущих поколений.

Способность новейших радиорелейных станций в автоматическом режиме производить развертывание, ориентирование антенн и настройку линии связи по заранее введенным координатам и данным, более чем в три раза сокращает время на строительство радиорелейных линий связи по сравнению с предыдущими станциями.

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